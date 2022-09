Deni Avdija transformé par le maillot de son pays

Deni Avdija n’oubliera jamais ces deux premiers rencontres face à la Finlande puis les Pays-Bas. Il n’a que 21 ans, mais c’est comme s’il avait déjà disputé le match de sa vie. « J’ai toujours rêvé de jouer à ce niveau. J’ai joué en NBA et en Euroleague, mais c’est quelque chose d’unique d’avoir le nom de son pays sur son torse » expliquait-il après la victoire à l’arraché face à la Finlande.

Même si Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo survolent ce début d’Euro, l’ailier des Wizards n’a pas grand chose à leur envier. Son duel avec Lauri Markkanen avait atteint des sommets vendredi, et samedi, c’est lui qui a eu encore le dernier mot face aux Pays-Bas. « Role player » à Washington, il se comporte comme un vrai leader, et il n’a pas peur de prendre ses responsabilités dans les moments chauds.

« Je suis fatigué, mais j’aime ça » a-t-il déclaré après cette nouvelle victoire compliquée. « J’aime aider mes potes à gagner. J’ai des petites blessures que je cache, mais avec quelques médicaments, on peut y aller ! L’équipe nationale est tellement importante pour moi et le fait de représenter notre pays aussi. Une fois que je suis avec le ballon, la fatigue disparaît soudainement. Je débarques d’un championnat où tu joues tous les jours, tout le temps, alors peut-être que j’ai un peu plus d’expérience dans la préparation physique. »

Un papa serbe

Dans son sillage, l’Israël a pris la première place de son groupe avec 2 victoires en deux matches, à égalité avec la Serbie. Ce dimanche, c’est jour de repos, et le billet pour les 1/8e de finale est quasi en poche. Pour Avdija, un match lui tient particulièrement à coeur. Ce sera mardi face à la Serbie, le pays de son papa.

« Les matchs contre la Serbie sont toujours formidables pour moi et j’en suis à 1-1 jusqu’à présent. J’espère bien pouvoir passer à 2-1 » annonce-t-il. « Nous sommes toujours considérés comme l’outsider en tant qu’équipe nationale et ce sera toujours comme ça. Beaucoup de gens ne croient peut-être pas en ce que nous pouvons faire, mais nous avons nos propres attentes. C’est pour cette raison que c’était formidable avec les équipes de jeunes. C’est une expérience qui m’a appris qu’il y a toujours une chance, et j’espère que nous reviendrons de ce tournoi avec une médaille. Nous savons ce que nous valons et ce que nous pouvons faire. »