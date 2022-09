Pour cette grosse affiche de la deuxième journée des phases de poules du Groupe B, la France et la Lituanie se retrouvent pour un duel d’équipes vaincues au premier match. Mais si les Lituaniens ont perdu les armes à la main face à une Slovénie sauvée par ses cadres, les Français ont eux raté leur entrée en matière face à l’Allemagne hôte. Sur le papier, le momentum n’est donc pas en faveur des hommes de Vincent Collet…

Une fois de plus, les Bleus se loupent à l’entame

L’entame de la rencontre, comme c’était déjà le cas en préparation face à la République Tchèque et face à l’Allemagne au premier match, est très alarmante. Malgré un changement de cinq majeur opéré pour retrouver de la créativité offensive et bétonner la défense sur les ailes (Thomas Heurtel prend la place d’Andrew Albicy, Terry Tarpey qui prend celle d’Elie Okobo) les joueurs français sont… apathiques offensivement et complètement dépassés défensivement.

La Lituanie s’appuie ainsi sur son meneur Rokas Jokubaitis, désireux de faire oublier son premier match raté, et sur Jonas Valanciunas près du cercle pour frapper le premier coup : il y a +15 (21-6) après six minutes jouées !

Fort heureusement, la mauvaise passe française n’est que temporaire : après deux temps-morts dans le premier quart-temps, la France retrouve petit à petit ses esprits, et surtout sa défense, quand Andrew Albicy et Terry Tarpey montent en régime.

Captain Evan à la rescousse

Parallèlement, Evan Fournier prend ses responsabilités en attaque : le capitaine des Bleus assume ce statut sur le terrain et plante 11 points à 4/5 aux tirs dans le premier quart-temps, puis pointe déjà à 17 points après seize minutes jouées. De surcroit, Moustapha Fall offre de belles séquences en sortie de banc, avec notamment un dunk rageur après une phase en « post-up » parfaitement négociée face à Jonas Valanciunas.

Mais si elle est parvenue à revenir à hauteur de la Lituanie à la moitié du second quart-temps (31-31), la France ne parvient pour autant pas à prendre le contrôle du score. Rien d’inquiétant cependant, car il faut dire que le rythme global du match ralentit fortement, et s’installe durant le reste de la première mi-temps un chassé-croisé entre les deux formations. À la pause, il n’y a ainsi qu’une possession d’écart (41-40), et la France, après une entame chaotique, affiche finalement un visage rassurant.

Au retour des vestiaires, les Bleus redémarrent pied au plancher, et un gros passage de Guerschon Yabusele suivi d’un tir primé de Terry Tarpey leur permet ainsi de prendre l’avantage au score (48-46).

Cette avance n’est cependant conservée que quelques secondes, puisque les joueurs français ne parviennent pas à capitaliser. On retrouve les maux du début du match, avec notamment une attaque très fébrile : seulement dix points inscrit dans ce troisième quart-temps. Pour ne rien arranger, Evan Fournier, qui traverse un temps faible, n’est pas là pour venir à nouveau à la rescousse.

Une deuxième période confuse, mais un « money-time » géré

Mais le joueur des Knicks a du mental, et retrouve aussitôt son basket quand vient l’heure de prendre ses responsabilités. Le numéro 10 inscrit ainsi 8 points dans le dernier quart-temps, dont le tir primé qui permet à la France de passer à +3 (67-64) dans le « money-time ». Puis à +7 (71-64), après un tir à mi-distance de Thomas Heurtel et un tir derrière l’arc de Terry Tarpey, dont l’activité défensive est d’ailleurs proche de la perfection au cours de cette rencontre.

Les ultimes secondes sont assez rocambolesques, puisque la Lituanie, au jeu des 3-points de la dernière chance, recolle une dernière fois à -2. Mais Evan Fournier et Rudy Gobert ne tremblent pas sur la ligne des lancers-francs, et la France arrache, au bout d’un effort intense, sa première victoire de la compétition (77-73).

Malgré une entame de match ratée et quelques passages à vide en seconde période, les Bleus ont réagi avec la manière. Ce match était un « must-win » pour ne pas basculer dans un scénario catastrophe, et les Français ont assuré l’essentiel, en montrant du caractère. Les hommes de Vincent Collet peuvent maintenant souffler, et aborder la suite de la phase de poules avec un peu plus de sérénité, même si la route est encore longue.

Lithuania Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eigirdas Zukauskas 03:08 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ignas Brazdeikis 23:03 2/4 2/5 2/3 0 3 3 0 4 0 3 1 12 Domantas Sabonis 36:14 3/6 0/1 0/0 2 7 9 3 3 0 3 0 6 Rokas Jokubaitis 28:10 4/8 2/5 0/1 3 1 4 5 1 0 2 0 14 Martynas Echodas 01:45 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 Jonas Valanciunas 32:20 3/9 1/2 6/6 1 7 8 0 2 0 2 0 15 Mindaugas Kuzminskas 06:37 0/0 0/2 3/3 0 2 2 1 1 0 0 0 3 Kristupas Zemaitis Rokas Giedraitis 17:11 2/2 0/3 0/0 1 1 2 1 0 2 2 0 4 Marius Grigonis 25:00 2/3 2/3 3/3 0 2 2 4 1 0 2 0 13 Lukas Lekavicius 13:27 2/3 0/2 2/2 0 3 3 1 2 0 1 0 6 Arnas Butkevicius 13:05 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 France Tirs Rebonds Joueurs Min 2pts 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Elie Okobo 09:25 1/3 0/1 0/0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 Amath M'baye Timothe Luwawu-cabarrot 18:29 2/4 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 Thomas Heurtel 16:25 2/6 0/0 1/2 0 0 0 3 3 1 1 0 5 Guerschon Yabusele 23:34 3/5 1/1 0/0 0 5 5 1 1 0 2 0 9 Evan Fournier 32:51 5/8 4/12 5/7 0 5 5 3 1 2 0 0 27 Theo Maledon Vincent Poirier 16:23 3/5 0/0 0/0 1 3 4 1 2 0 1 1 6 Andrew Albicy 21:41 1/1 0/1 0/0 0 3 3 4 3 2 0 0 2 Terry Tarpey 21:09 1/2 2/2 0/0 2 2 4 0 1 4 0 1 8 Rudy Gobert 26:54 1/5 0/0 6/6 1 3 4 0 3 2 2 1 8 Moustapha Fall 13:09 1/3 0/0 4/4 1 0 1 1 3 0 0 1 6

Crédit photo : fiba.basketball