Jarrett Allen bluffé par la formation des jeunes basketteurs hors des Etats-Unis

Deux ans après une première tentative ratée, Jarrett Allen a enfin pu participer au camp « Basketball Without Borders » cet été. Il y a deux ans, à l’été 2020, le pivot, alors aux Nets, s’était en effet positionné pour prendre part au camp co-organisé par la NBA et par le FIBA. Mais la crise sanitaire du Covid-19 était passée par là.

Avec un contexte sanitaire désormais largement plus favorable, Jarrett Allen a donc pris la direction de Canberra, en Australie, au début du mois, pour le camp « Basketball Without Borders » de la région Asie, qui s’est tenu du 7 au 10 août. Il y a officié en tant que coach pour tous les jeunes participants, aux côtés de quatre autres NBAers notamment : Josh Green, Cam Johnson et Coby White.

Parmi les raisons qui motivaient depuis deux ans l’ancien de la fac’ de Texas à participer au camp, il y avait un désir de comprendre l’engouement autour du basket en-dehors des Etats-Unis, particulièrement chez les jeunes.

« Deux choses : le fait d’abord de pouvoir voyager, je ne vais pas mentir. C’est tout de même un voyage gratuit vers un autre continent ! » a-t-il d’abord déclaré avec humour. « Mais surtout, ce qui m’intéressait, c’était de comprendre à quel point le basket est important dans d’autres pays, à quel point c’est un sport qui grandit chez les jeunes. Aux Etats-Unis, on ne peut voir qu’une infime partie de la scène internationale, donc je voulais voir de moi-même ce qu’il en était ailleurs dans le monde. »

Une formation plus approfondie qu’aux Etats-Unis ?

Pur produit du circuit américain, puisqu’il a enchainé les étapes « classiques » qui mènent vers la NBA, à savoir le lycée et le circuit AAU, puis la NCAA et la Draft, Jarrett Allen a ainsi été agréablement surpris par la précocité des jeunes joueurs internationaux qu’il a observés. Peut-être moins athlétiques que leurs jeunes homologues américains, mais possiblement mieux préparés, à un plus jeune âge, au monde professionnel.

« Ce qui m’a sauté aux yeux, c’est à quel point tous ces gamins étaient déjà prêts pour jouer au basket au niveau pro. Aux Etats-Unis, les jeunes dominent surtout en se reposant sur leurs qualités athlétiques » constatait-il ainsi. « Tous les jeunes de 15 ans peuvent placer un ‘windmill’ aujourd’hui… Mais ces jeunes m’ont impressionné par leurs lectures, notamment en défense, ils maitrisent déjà des concepts que j’ai mis plus plusieurs mois à saisir après mon arrivée en NBA. »

Le pivot de Cleveland met en lumière un constat qui n’est pas nouveau : les jeunes Américains, produits d’un circuit « High School » qui tombe parfois avec caricature dans le « star system », ont tendance à zapper l’aspect technique du basket, qui peuvent mieux intégrer des centres de formation ou des équipes espoirs de clubs professionnels.

En NBA, ce n’est ainsi pas un hasard si les deux derniers MVP sont des joueurs européens, et si la Team USA, sur la scène internationale, tend depuis plusieurs années à perdre de la marge face à ses rivaux.

« Les jeunes ont tout compris immédiatement, nous n’avons pas eu besoin de leur expliquer les concepts, ils les comprenaient déjà. […] On sentait qu’ils avaient un appétit pour le basket, et une énergie débordante de toujours apprendre » a-t-il ainsi conclu.