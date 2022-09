En duo avec Ninho, Serge Ibaka devient le joueur NBA le plus écouté au monde

Depuis le milieu des années 90 et l’avènement du hip-hop, des joueurs NBA prennent régulièrement le micro, qu’il s’agisse de Jason Kidd, Shaquille O’Neal ou dernièrement Lonzo Ball et Damian Lillard, peut-être le plus doué de tous sous le pseudo de « Dame DOLLA » . Mais aucun d’entre eux n’a atteint le succès de Serge Ibaka !

L’ancien intérieur des Raptors et des Clippers a atteint cette semaine le seuil des 35 millions d’écoutes sur Spotify avec le titre Champion et il efface ainsi le morceau « Money Ball » de Damian Lillard. Sorti début 2021, le titre Champion profite de la présence de Ninho, star du hip-hop en France, et c’est l’une des 15 chansons de l’album Art de Serge Ibaka, sorti la semaine dernière.

Aux 35 millions d’écoutes sur la plate-forme Spotify, on peut aussi ajouter les 15 millions de visionnages du clip sur YouTube.