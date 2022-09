Revoilà la Reebok Instapump Fury Zone

Sortie en février, la Reebok Instapump Fury Zone sera au rendez-vous de la rentrée avec ce nouveau coloris « Vintage » pour contraster avec le design « futuriste » de la chaussure, marqué notamment par l’absence de lacets. C’est le système « Pump » de Reebok qui est mis en avant, avec un système de gonflage pour assurer le maintien du pied, accompagné d’une bande velcro pour entourer la cheville.

L’amorti « Float » de Reebok est présent dans la semelle intermédiaire et l’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche. Niveau couleurs, on retrouve donc du blanc cassé, des tiges de rouge et de bleu, ainsi que quelques notes de noir sur la semelle et au niveau du talon.

La paire débarque ce jeudi sur Reebok.com au prix de 160 dollars.

(Via NiceKicks)

—

