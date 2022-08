Première star des Rockets au début des années 70, Elvin Hayes est souvent oublié lorsqu’on dresse la liste des meilleurs intérieurs de l’histoire. Pourtant, c’était une machine à double-double, et son palmarès vaut le détour : champion NBA, 12 fois All-Star, meilleur marqueur de la NBA, double meilleur rebondeur, 6 sélections All-NBA Teams… Le tout pour 21 points et 12.5 rebonds de moyenne en carrière.

Champion avec les Bullets, son maillot est retiré dans la salle des Wizards, et il le sera prochainement à Houston. C’est que révèle le Houston Chronicle, et c’est finalement logique. Drafté en 1968 quand la franchise soufflait sa première bougie à San Diego, Hayes est une légende dans la ville. Comme Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler, il s’est fait connaître à l’université de Houston, et le Chronicle rapporte qu’il était l’un des joueurs préférées du propriétaire Tilman Fertitta.

« Quand on pense au basket à Houston et à quelqu’un qui y a laissé son empreinte, et bien sûr Hakeem (Olajuwon) est venu plus tard -, il était le premier », a déclaré Fertitta. « L’une des raisons pour lesquelles les San Diego Rockets sont venus à Houston et ont eu le succès qu’ils ont eu au début, c’est parce qu’Elvin Hayes était le joueur vedette. Il était si bon comme rookie et c’était déjà le cas à l’Université de Houston. J’ai commencé par être un fan de l’Université de Houston. Vous aviez Guy Lewis et Bill Yeoman et ces équipes emblématiques quand j’étais plus jeune. C’était spécial. Et maintenant, toutes ces années plus tard, de retirer son maillot, c’est spécial et je suis vraiment emballé. »

Le retrait du maillot est prévu le 18 novembre prochain, au lendemain de l’anniversaire d’Hayes qui fêtera ses 77 ans. Ce soir-là, les Rockets affronteront les Pacers, et on peut parier que Jalen Green et ses coéquipiers porteront leur tenue « Classic Edition » aux couleurs des San Diego Rockets.