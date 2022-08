Minnesota : Alex Rodriguez rencontre des difficultés de paiement

Mai 2021, Alex Rodriguez et Marc Lore déboursaient 1.5 milliard de dollars pour s’offrir les Wolves et le Lynx, et ils s’engageaient à hauteur de 50% chacun. L’actuel propriétaire, Glen Taylor, a opté pour un changement de mains progressif puisque le tandem Rodriguez-Lore disposera du contrôle total sur la franchise qu’au début de la saison 2023/24, avec un versement étalé sur la période de transition.

A un an de l’échéance, le New York Post révèle que Rodriguez a des difficultés de paiement, et leur engagement à 50/50 pourrait être revu. Le quotidien rapporte que « A-Rod », plombé par son divorce avec Jennifer Lopez, n’a pas réussi à s’acquitter de sa part du premier versement, et c’est Lore qui a complété. A un an du passage de témoin, Lore détient désormais environ 13% du capital des Timberwolves tandis que A-Rod n’a que 7%.

Toujours selon le New York Post, le prochain versement de 20% de la somme globale est prévu d’ici la fin d’année, et Rodriguez n’a toujours pas les fonds. Interrogé sur leurs rapports, Lore a déclaré au Post que « lui et A-Rod étaient toujours partenaires et prenaient ensemble toutes les décisions concernant l’équipe« . En clair, même si Rodriguez verse moins d’argent, il n’y a pas de lien de subordination entre les deux. Pour l’instant, les deux conservent le même pouvoir de décision, et c’est de concert qu’ils ont validé l’arrivée de Rudy Gobert.

Le Post précise enfin que Lore, multi-milliardaire, a les moyens de s’offrir seul la franchise, et que ça ne remet pas en cause le rachat de la franchise. Par ailleurs, la NBA stipule que pour qu’un investisseur soit considéré comme « co-propriétaire » d’une franchise, il doit détenir 15% du capital. Pour Rodriguez, cela signifie qu’il devra verser un minimum de 200 millions de dollars.