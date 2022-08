Moustapha Fall : « Les meilleurs pivots du monde sont européens »

Sur le fil, Moustapha Fall a décroché sa place pour le Championnat d’Europe. Touché à la cuisse début août, il a manqué toute la préparation, ainsi que les matches qualificatifs pour la Coupe du monde, mais lundi, il a reçu le feu vert de l’Olympiakos pour revenir en sélection, et Vincent Collet a préféré l’emmener plutôt que Mam Jaiteh.

« On ne va pas se mentir, au niveau du rythme ça ne va pas être facile » reconnaît-il sur le site de la Fédération. « A moi d’essayer de dépanner sur des séquences, il ne faut pas s’attendre à ce que je joue 20 minutes. Je veux essayer d’aider l’équipe, impacter. Si le rythme suit et que je me sens bien, on verra au fil de la compétition. Pour l’instant je veux prendre ce qu’il y a à prendre. »

Si le sélectionneur l’a choisi, c’est parce que l’option « very tall ball » avait fonctionné aux Jeux olympiques, et sans doute parce que l’opposition sera très relevée sous les panneaux.

« Les meilleurs pivots au monde sont européens. Nurkic, Valanciunas, Jokic. Face à ces gars-là il faut envoyer le plus de gabarits possibles parce qu’on sait qu’un joueur ne va pas les arrêter. Il faut se relayer, les fatiguer. Si je peux aider sur ce genre de matchup, tant mieux. »

La bonne nouvelle, c’est que le premier adversaire, c’est l’Allemagne, et il n’y a pas de « monstre » sous les panneaux. Selon le scénario du match, cela pourrait lui permettre de reprendre en douceur. En revanche, dès le lendemain, place à la paire Sabonis-Valanciunas, et Collet aura sans doute besoin de lui.

