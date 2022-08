Jordan Clarkson savoure sa première réussie avec les Philippines

Les 19 829 spectateurs n’ont pas été déçus du voyage. Après un cours revers concédé au Liban, les joueurs de Chot Reyes avaient à cœur de se racheter pour leur match de la fenêtre internationale à domicile face à l’Arabie Saoudite, avec la présence de Jordan Clarkson comme attraction principale.

La star du Jazz a fait mieux que répondre présent puisqu’il a rapidement enflammé la SM Mall of Asia Arena avec un premier missile à 3-points à longue distance dès les premiers instants de la partie avant de se mettre le public dans la poche.

Meneur leader

Volontaire et appliqué au cours d’une victoire sans appel de son équipe (84-46), Jordan Clarkson (23 points, 5 rebonds, 6 passes décisives) a savouré son retour réussi après quatre ans d’absence.

« Pour nous en tant qu’équipe, on a appris à se connaître ces dernières semaines. Je dois avoir cinq entraînements dans les jambes, juste à essayer de me fondre dans l’équipe rapidement, de sorte à ce qu’on soit prêt pour cette Coupe du monde l’année prochaine », a déclaré l’intéressé. « On a été en mesure de construire de la cohésion à Beyrouth puis en revenant ici. On a tous passé de bons moments, loin des caméras. Notre équipe est assez libre, on passe du bon temps à l’entraînement. On sait quand se concentrer et être sérieux. Mais tout le monde est libre et prend du plaisir ».

L’ancien meilleur sixième homme de la NBA s’est également exprimé sur l’ambiance digne de la NBA et du soutien dont il bénéficie dans le pays natal de sa maman.

« Ça fait du bien. Je les entends toujours, même quand je suis de l’autre côté du globe. Je les entends grâce à Internet, les réseaux sociaux et à chaque fois que je sors de chez moi… Je sais que les Philippins me soutiennent et j’en fais de même ».

« On est au début de quelque chose »

En parfait leader de la sélection, Jordan Clarkson donne aussi l’exemple en s’impliquant à fond, également en dehors du terrain pour la plus grande satisfaction du sélectionneur qui dispose là d’un élément de base pour accompagner la montée en puissance de son équipe.

« Ce qu’on apprécie avec lui, en dehors de ce que vous voyez sur le parquet, c’est son éthique de travail. Dans les coulisses, il arrive toujours en avance, il n’est jamais en retard, ne rate jamais une session vidéo. En fait, il y a une clause dans son contrat qui l’empêche de faire plus de deux entraînements par jour, mais il était quand même là les jours où on s’est entraîné deux fois. Je pense que c’est vraiment important pour notre équipe », a glissé Chot Reyes.

Le compte à rebours est d’ores et déjà lancé pour les Philippines à moins d’un an du début de leur Coupe du monde, organisée en partie sur leur sol. L’heure est désormais à l’unité pour tout l’archipel, dont la passion pour le basket peut parfois être débordante.

« On est au début de quelque chose. Soutenez nous, soutenez notre équipe. On construit quelque chose d’unique, donc allons y », a conclu Jordan Clarkson.