OKC demande une enveloppe pour remplacer Chet Holmgren

C’est la méga tuile pour Chet Holmgren, qui a fait redescendre la hype autour des ligues d’été en se blessant au pied droit (rupture d’un ligament du médio-pied). Le verdict a été brutal puisque le numéro 2 de la Draft a été déclaré forfait pour la saison.

C’est désormais à OKC d’essayer de sauver ce qui peut encore l’être, et la première étape réside dans la demande d’une « Disabled Player Exception » à la NBA pour essayer de compenser cette perte pour la franchise.

Mise en place pour pallier ce genre de coups durs, l’enveloppe, si elle est accordée par la NBA, s’élèvera à près de 5 millions de dollars (4 945 620 dollars pour être précis) et permettra à OKC de se renforcer via une signature ou un trade. Le renfort en question devra être free agent ou dans sa dernière année de contrat, et son salaire devra correspondre au montant de l’enveloppe.

Au Thunder de faire le meilleur choix pour compenser l’absence de son rookie.