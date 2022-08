Une erreur de calcul dans l’indemnisation de Vanessa Bryant

Alors qu’elle a tout récemment remporté son procès contre ceux qui avaient pris puis partagé des photos du lieu du crash de l’hélicoptère dans lequel se trouvaient son mari Kobe Bryant et sa fille Gianna, Vanessa Bryant doit « rendre » un million de dollars, sur les seize millions qu’elle devait toucher initialement à l’issue du procès.

Le comté de Los Angeles s’est en effet rendu compte que la femme de l’ancienne icone des Lakers avait reçu ce million supplémentaire par erreur. Chris Chester, autre plaignant dont la femme et la fille sont également décédées dans le crash, avait reçu une indemnité de 15 millions et les jurés tenaient à ce que les deux plaignants soient indemnisés équitablement.

« C’était la volonté des neuf jurés que les deux plaignants soient dédommagés de manière équitable. » a ainsi déclaré ce vendredi au tribunal, le juge John F. Walter.

Après le procès, Vanessa Bryant avait déclaré qu’elle reverserait l’intégralité de son indemnisation à la « Mamba & Mambacita Sports Foundation », l’organisation à but non lucratif lancée par Kobe Bryant, après sa retraite en 2016, dédiée à fournir un financement aux jeunes athlètes issu(e)s des communautés les plus défavorisées.