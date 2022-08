Damian Lillard n’a plus peur de l’échec

Invité par Slam à présenter sa nouvelle chaussure signature, la Dame 8, Damian Lillard a évoqué l’évolution de sa préparation mentale. Le meneur de 32 ans estime être arrivé à 100% de sa maîtrise sur le plan psychologique, dans sa manière de se pousser chaque jour à donner le maximum à l’entraînement.

Damian Lillard est un compétiteur ultime. Que ce soit dans le basket, à l’entraînement, sur des séances de boxe ou de musculation, ou même dans le rap, il est à la recherche de la perfection et ne ménage pas ses efforts pour y parvenir.

Le temps a bien sûr fait son œuvre, mais aussi les rencontres qui ont marqué le début de son parcours, qui ont fait le tueur qu’il est aujourd’hui.

« Ce serait une longue histoire, parce que la façon dont je m’entraîne aujourd’hui n’a rien à voir avec celle lorsque je m’entraînais au lycée. J’avais besoin de quelqu’un pour me pousser à cette époque. Raymond Young m’a poussé au lycée, puis Phil Beckner m’a poussé un peu plus à l’université. Et il me pousse encore maintenant. Et quand je suis arrivé en NBA, David Vanterpool m’a poussé un peu plus. Et mon père m’a poussé tout le temps, juste de manière mentale ».

Grâce à son père, Lillard a rapidement appris que l’aspect mental est essentiel en sport, mais aussi dans le quotidien. C’est ce qui fait souvent la différence pour réussir une très grande carrière, mais aussi pour être le plus efficace en fin match.

« Quand quelque chose se passait dans le quartier, mon père disait, « Mec, tout le monde se fout d’eux ». C’était presque comme s’il ne fallait jamais avoir peur. Pourquoi ? Pourquoi auriez-vous peur ? Ça va changer quoi ? Vous savez, ça a toujours été ce type de mentalité dans ma vie. Toute ma vie a été consacrée au développement et aux gens qui m’ont poussé à me développer de cette façon pour que, dans ma tête, je sente que j’ai le contrôle mental total, quel que soit l’environnement, si ça va bien ou mal. Et je sais aussi que beaucoup de gens n’ont pas ce truc. Donc ça rend la chose encore plus mortelle pour moi. C’est comme si je pouvais voir que ce que les autres n’ont pas« .

Cette force mentale ne l’empêche pas de ressentir la peur. Mais sur un terrain de basket, il est désormais froid comme une lame, avec l’expérience et l’assurance d’un joueur qui a su se faire une place parmi les 75 meilleurs éléments de l’histoire de la ligue.

« Non, j’ai toujours peur. Mais ma peur est plus, liée à mes trois enfants. J’ai peur pour mes enfants, pour mes parents qui vieillissent, pour mes grands-parents, pour mes cousins qui sont à Oakland. Je crains ce genre de choses. Mais je n’ai pas peur de ne pas gagner le titre. Je n’ai pas peur de rater un tir, que les gens parlent sur moi sur Twitter ou qu’une confrontation éclate. Je n’ai pas peur de ce genre de choses ».

Damian Lillard a aussi connu des échecs, des désillusions, et s’est demandé s’il avait fait les bons choix. Aujourd’hui, plus rien de tout ça ne le perturbe. Et un Damian Lillard à l’esprit clair promet d’être un Damian Lillard redoutable.

« Je pourrais échouer trois ou quatre fois que je continuerais à avancer vers mon but, alors que d’autres personnes essaieraient de faire de leur mieux pour ne plus se retrouver dans cette situation, parce que c’est difficile. C’est une situation difficile à vivre. Mais dans ma tête, j’ai décidé que j’étais prêt à faire face à n’importe quel résultat et n’importe quelle conséquence, bonne ou mauvaise. Ils n’ont pas ça en face tu sais ? Ils ne peuvent pas le faire. C’est ce que je veux dire par ça, c’est que je peux voir que les gens n’ont pas cette mentalité. Et ça me fait me sentir encore plus dangereux mentalement. Je me sens encore plus sûr de la façon dont je vois les choses ».

Plus que redoutable, Damian Lillard se sent aujourd’hui épanoui. Dans ses choix, sa condition, ses perspectives. Et c’est aussi ce qu’il essaie de retranscrire dans son expression, celle d’un homme et d’un compétiteur en accord avec lui-même.

« En tant que sportif, je fais vraiment ce que j’aime, je n’essaie pas d’être un autre joueur. Je n’essaie pas de rejoindre une autre équipe. Je suis simplement moi. Donc tout ce que je fais, j’essaie juste de faire en sorte que les gens voient les différentes facettes de moi, mais pas un moi différent. Juste le même, la même personne ».