Bradley Beal veut croire en sa bonne étoile aux Wizards

Le choix de Bradley Beal de prolonger aux Wizards a pu surprendre… ou pas. Dans un paysage où les joueurs ont pris le pouvoir et font la pluie et le beau temps selon leurs envies, l’arrière de DC a gardé les mêmes principes autour de la loyauté, de la fidélité et de la confiance, des valeurs qu’il a retrouvé au sein de sa formation depuis le premier jour.

Partant de ce point de vue, il ne voyait aucune raison d’aller voir ailleurs, ce même si certains l’ont pris pour un fou, lui reprochant de ne pas avoir cédé aux sirènes d’un projet plus ambitieux.

« Les gens me regardent toujours comme si j’étais fou, mais j’ai l’énorme volonté de faire en sorte que ça marche ici et de gagner ici », a-t-il insisté dans un long entretien accordé au magazine « Haute Living ». « C’est l’équipe qui m’a drafté. Ils sont très loyaux, j’ai une très bonne relation avec les propriétaires et une très bonne relation avec le front office. De plus, il n’y a pas beaucoup d’occasions dans la carrière d’un joueur de la NBA d’être reconnu comme le joueur de la franchise. Avoir cette opportunité, être dans une position où je peux écrire ma propre histoire, c’est le plus important ».

A vaincre sans péril…

Son parcours avec Washington n’a pourtant pas été une mince affaire et les déceptions ont été plus grandes que les satisfactions. A 29 ans, il n’a par exemple encore jamais dépassé le stade des demi-finales de conférence. Mais Bradley Beal, à l’image d’un Damian Lillard, voit la suite sous un autre angle : les succès qu’il décrochera n’en seront que plus beaux.

« Je pense que si je remporte un titre ici à Washington, au regard de la difficulté de la tâche, avec tout ce que j’ai traversé, toute l’adversité et les hauts et les bas, ça rendrait la victoire encore plus belle, je l’apprécierais encore plus. Et j’aime la difficulté, et parfois déjouer les pronostics ».

Bradley Beal a de l’espoir pour les cinq ans à venir, mais Bradley Beal n’est pas fou pour autant. Il sait que malgré les arrivées de Kyle Kuzma l’an dernier puis de Kristaps Porzingis en fin de saison ou les apports du trio Will Barton, Monte Morris et Delon Wright, Washington n’a pas encore l’étoffe d’une équipe taillée pour le titre. En revanche, avec son retour au jeu, on peut dire qu’elle est sur la bonne voie.

« Nous devons encore nous développer collectivement et nous améliorer, mais je suis confiant. C’était aussi la première année de Wes Unseld Jr, donc c’était un ajustement pour nous en tant que joueurs, s’acclimater à un nouveau système. Nous avons environ 10 nouveaux gars depuis le début de l’année dernière, donc c’est comme si on jouait avec une nouvelle équipe », a-t-il ajouté. « Nous n’allons pas être invaincus lors des 20 premiers matchs de la saison. C’est un travail encore en cours, et nous avons encore certaines choses à améliorer ».

Leader par l’exemple

Quoi qu’il advienne, sa motivation restera intacte sur le plan personnel, et Bradley Beal se fixe toujours des objectifs très élevés. Après avoir tourné autour des 40% de réussite à 3-points sur ses premières années en NBA, il aimerait par exemple retrouver ce standard.

« Je suis mon plus dur critique. Personne ne sera plus dur avec moi que je ne le suis avec moi-même », a-t-il lancé. « Je dis toujours que tout dans mon jeu doit s’améliorer, et que je dois m’améliorer chaque année. Par exemple, les gens me considèrent comme un bon shooteur, mais j’ai l’impression que je n’ai pas shooté aussi bien ces dernières années. Donc c’est une chose, parmi d’autres. Augmenter mes pourcentages, être plus régulier, tirer de plus loin à 3-points, travailler davantage sur ma défense, être plus engagé, prendre plus de rebonds… ».