Cleveland abandonne la piste Donovan Mitchell

On ne sait pas si c’est lié au fait que Donovan Mitchell se verrait plutôt à Miami ou New York, mais SNY.tv annonce que les Cavaliers auraient décidé d’abandonner cette piste. Avec Collin Sexton, qui n’a toujours pas été prolongé, de bons jeunes, et des choix de Draft, Cleveland avait tout ce qu’il faut pour contenter le Jazz, même s’ils avaient prévenu que Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen étaient intouchables. La direction préfère ne pas toucher à son effectif, et c’est sans doute plus sage après la belle saison dernière.

Selon nos confrères, les Knicks restent les favoris pour récupérer Mitchell même si les deux parties ne parviennent toujours pas à s’entendre sur un « package ». Cette semaine, on avait évoqué un intérêt pour RJ Barrett, et c’est sans doute l’élément le plus « bankable » des Knicks, et le plus à même de permettre au Jazz de réussir leur reconstruction.