Le calendrier complet de la présaison

Encore un peu plus d’un mois avant la reprise de matchs officiels de la NBA ! La ligue a dévoilé le calendrier complet de la pré-saison 2022 qui débutera le 30 septembre prochain avec un Golden State – Washington depuis Saitama au Japon pour ouvrir le bal.

Même si toutes les rencontres seront disponibles sur le NBA League Pass, on peut préciser que TNT retransmettra New York – Detroit et Chicago – New Orleans le 4 octobre. La veille, Seattle aura accueilli les Blazers et les Clippers.

Pour sa part, ESPN en diffusera cinq. Il y aura un premier « double-header », LA Lakers – Minnesota et Brooklyn – Miami le 6 octobre, puis un second le 12 octobre : Milwaukee – Brooklyn et à nouveau LA Lakers – Minnesota, pour terminer par Golden State – Denver le dernier soir de la pré-saison, le 14 octobre prochain.

Début des hostilités le 18 octobre.

CALENDRIER (à télécharger ou imprimer)