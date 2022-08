Kostas Antetokounmpo attire l’attention des Bulls

La performance de Kostas Antetokounmpo face à la Turquie n’est pas passée inaperçue. Le média grec SDNA rapporte en effet un intérêt venant des Bulls dans la foulée de sa sortie à 19 points (record en sélection) et 13 rebonds, réalisée en l’absence de son grand frère, Giannis, et face à un joueur calibre NBA, Alperen Sengun.

Après une discrète saison à l’Asvel (4 points et 2 rebonds en 11 minutes de moyenne), le joueur de 24 ans est à la recherche d’un nouveau contrat. Toujours selon SDNA, le Grec aurait eu des contacts cet été avec l’Olympiacos ainsi qu’avec deux équipes espagnoles, Tenerife et Grenade, mais sans rien de concret. Et sa priorité resterait la NBA.

On rappelle que l’intérieur, drafté en 2018 par les 76ers à la 60e position, a déjà connu une brève, mais étendue dans le temps, expérience dans la grande ligue : deux apparitions avec les Mavs en 2019, puis 20 matches disputés avec les Lakers les deux saisons suivantes avec un temps de jeu toujours minime. Il était ainsi membre de l’équipe californienne championne en 2020.

« C’est une évidence, tout le monde aimerait jouer pour Chicago »

Au-delà ses performances récentes, cet intérêt venant de Chicago survient une dizaine de jours après des commentaires de Giannis Antetokounmpo au sujet de la franchise de l’Illinois.

Invité à s’exprimer sur sa potentielle envie d’enfiler le maillot des Bulls un jour, le double MVP avait lâché : « Je pense que si vous posez la question à n’importe quel joueur et qu’il vous répond non, c’est un menteur. C’est une franchise qui a gagné de nombreux titres et qui a compté dans ses rangs l’un des plus grands joueurs de tous les temps (Michael Jordan), si ce n’est le plus grand. Donc c’est une évidence, tout le monde aimerait jouer pour Chicago. Plus tard, on ne sait jamais, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve mais, pour l’instant, je suis engagé à Milwaukee. »

Certains verront encore dans cette possible signature du petit frère un moyen de faire les yeux doux au grand…