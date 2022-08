La place de la WNBA grandit dans NBA2K23

Lancé sur NBA 2K21, le mode « The W » (mode « MaCarrière » dans le monde de la WNBA sur Playstation 5 et Xbox Series X|S) continue de s’étoffer.

« La WNBA se développe et évolue rapidement, et nous veillons également à élargir l’étendue et la portée du mode W pour offrir aux fans de la WNBA plus de façons de vivre cette expérience », a déclaré Felicia Steenhouse, Senior Producer chez Visual Concepts.

2K Sports a donc énuméré les six principales nouveautés présentes sur NBA2K23, à commencer par les arrivées du All-Star Game et de la Commissioner’s Cup pour ajouter un peu de piment à la saison régulière. Il y aura également la possibilité de procéder à une expansion de la ligue en choisissant une ville, une salle, un logo et des uniformes pour intégrer une nouvelle équipe.

Le mode « The W Online » sera également agrémenté de nouveaux contenus et récompenses comme des maillots WNBA, un logo et des cartes « Coach MyTeam ». A noter également que le jeu continue d’explorer les fameux « contacts » représentés par des joueuses historiques de la ligue, via les « Contact Challenges ».

A mesure que vous progresserez dans le mode et que vous accumulerez les contacts, ces derniers vous lanceront des défis qui permettent de cocher certains matchs du calendrier pour faire exceptionnellement équipes avec de nouvelles joueuses lors des « Contact Workouts ».