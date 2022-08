La France écrase la République tchèque : + 35 !

Invaincus en préparation, les Bleus accueillaient la République Tchèque à l’Accor Arena de Paris Bercy pour le compte des matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde.

Quasiment déjà qualifiée, l’Equipe de France a souffert en première mi-temps avant de passer la surmultiplié au retour des vestiaires pour une victoire facile (95-60) avec 16 points pour Timothé Luwawu-Cabarrot et Guerschon Yabusele.

Yabusele bien esseulé

Sans Tomáš Satoranský (cheville), Vít Krejčí (côte) et Jaromír Bohačík (virus) tous trois forfaits, la République Tchèque démarre son match crânement dans la capitale. Sous l’impulsion de Ondrej Balvin qui frappe à deux reprises derrière l’arc, les visiteurs du soir prennent le premier écart, à 10-2.

Timothé Luwawu-Cabarrot (16 points) ouvre la marque pour les Bleus sur une coupe bien sentie mais c’est surtout Guerschon Yabusele (16 points) qui sonne la charge, en agressivité sur Balvin (qui doit sortir pour 2 fautes rapides), puis à 3-points. C’est bien simple : « l’ours dansant » score 10 des 14 premiers points des Bleus.

Mais les Bleus sont bel et bien malmenés en premier quart, repoussés à -10 (26-16), avec beaucoup d’imprécision dans le jeu, et de finitions mal assurées. En face, Vojtech Hruban offre un +9 à sa sélection après le premier quart (27-18).

Les Tchèques devant à la mi-temps

A 5/18 aux tirs, les Bleus déchirent complètement en attaque, sans fluidité et tout simplement maladroits… Et la gabegie offensive continue en début de 2e quart avec la République Tchèque qui reprend 10 longueurs d’avance (35-25). Collet pianote sur son banc avec Maledon, puis Cordinier et enfin Tarpey, mais rien ne prend…

Il y a bien un dunk d’Amath M’Baye, puis un panier avec la faute de Gobert (14 points, 7 rebonds) mais la France reste encore un cran en-dessous. Il faut attendre les deux dernières minutes de la première mi-temps pour enfin vivre un semblant de réveil : un 9-2 qui ramène les Bleus à -1 (39-38) avant un ultime panier juste avant le buzzer de l’inévitable Hruban (14 points).

Toujours aussi indigents aux tirs, dont un tout petit 2/11 à 3-points, les Bleus ont su placer un coup d’accélérateur pour revenir tout près à la pause (42-38), derrière une grosse claquette dunk de Gobert notamment, mais c’est encore bien poussif avec seulement 3 Français au-dessus des 5 points à la mi-temps (derrière 12 points de Yabusele)

Une 2e mi-temps à sens unique !

Après une (très) longue interruption pour réparer l’un des deux panneaux malmené par Gobert, le jeu reprend et les Tchèques sont amorphes. Les Bleus en profitent pour passer un 8-0 qui se transforme en 16-2 avec Gobert et Fournier en artificiers principaux. Enfin réglé défensivement avec Tarpey qui enchaîne deux contres coup sur coup, le rouleau compresseur tricolore est enfin lancé à pleine vitesse (de 38-42 à 56-44) ! Preuve de l’impact de Tarpey, il termine avec le meilleur +/- : +25 en 13 minutes !

Le 3e quart est à sens unique : un cinglant 26-8 qui frustre les Tchèques, avec Balvin qui écope d’une faute technique. Luwawu-Cabarrot enfile 9 de ses 11 points sur la période et la France a largement repris les devants avant la dernière ligne droite (66-50).

En roue libre, sur un 54-15 en deuxième mi-temps, les Bleus déroulent leur basket à coup d’interceptions et de contre-attaque. En face, les Tchèques sont asphyxiés, au point de marquer seulement 18 points après la pause. Au final, la France s’impose 95-60 devant un public conquis qui entonne la Marseillaise.

Prochaine étape vers la Coupe du monde, samedi à Sarajevo face à la Bosnie-Herzegovine.