La statue de Dirk Nowitzki arrive enfin à Dallas

C’est une promesse qui commence à dater. En avril 2019, le soir de la retraite de Dirk Nowitzki, Mark Cuban avait déclaré ceci : « Je te promets qu’on mettra la plus grande statue qui déchire et on la mettra à l’entrée de la salle. »

Plus de trois ans après, et alors que le maillot de l’Allemand a été retiré en janvier 2022, la statue n’est toujours pas là. Même si on en connait au moins le design : un Nowitzki en bronze faisant son fadeaway sur une jambe.

Dans une récente interview à Bleacher Report, Cuban a de nouveau été interrogé sur cette question. Sa réponse est claire : « C’est pour cette saison. Ça arrive, c’est certain. »

Le propriétaire des Mavericks en a profité pour donner les critères nécessaires, d’après lui, qu’il faut remplir pour obtenir un tel honneur.

« Il faut rester longtemps. Il s’agit d’être présent pendant un certain moment, d’être une superstar et de mener son équipe au titre. Ce n’est pas seulement ce qu’on fait sur le terrain, c’est aussi ce qu’on fait pour la communauté. Il s’agit de faire partie de la construction d’une franchise, pendant et aussi après sa carrière. Dirk en est l’exemple. »

Dès lors, si on suit ce raisonnement, quels autres joueurs mériteraient une statue actuellement ? « LeBron James évidemment, et Stephen Curry. Ce serait mérité », répond Mark Cuban, qui ajoutera aussi Sue Bird, qui prend sa retraite cet été.