Brooklyn n’écoute plus les offres pour Kyrie Irving

Et si Kyrie Irving restait aux Nets, et qu’il en devenait même le leader ? C’est possible puisque Kevin Durant a annoncé qu’il ne voulait plus jouer pour Steve Nash, tandis que Irving ne s’est pas exprimé sur son avenir, se contentant de faire jouer sa « player option » pour toucher 36.5 millions de dollars pour la saison 2022/23 ! Il avait accompagné sa décision, plutôt surprenante d’un message énigmatique dont il a le secret : « Les gens normaux font tourner le monde, mais ceux qui osent être différents nous conduisent vers demain. J’ai pris ma décision d’activer ma clause. On se voit à l’automne » .

A priori, ce sera à Brooklyn puisque The Athletic rapporte que les Nets ne donnent pas suite aux appels d’équipes intéressées par ses services. Le joueur serait motivé pour honorer sa dernière année de contrat, et il s’entraînerait déjà avec quelques coéquipiers. Le but des Nets reste le même : garder Irving pour convaincre Durant de changer d’avis.

La direction, critiquée par Durant, reste persuadée que Ben Simmons et Joe Harris, de retour de blessures, peuvent changer le visage de l’équipe aux côtés du tandem Irving-Durant.