Les Grizzlies se positionnent sur Kevin Durant !

Alors que la piste Boston est au point mort, et que ça ne bouge pas davantage du côté de Phoenix ou de Miami, The Athletic révèle qu’une autre équipe ambitieuse de l’Ouest s’intéresse à Kevin Durant. Il s’agirait de Memphis, deuxième de la conférence Ouest en 2022, et l’une des formations les plus attractives du moment.

Selon les sources de nos confrères, les Grizzlies ont prévenu les Nets, et ils ont tout ce qu’il faut pour les séduire : cinq premiers tours de Draft, dont quatre non protégés, et une flopée de jeunes talents. Si Brooklyn est prêt à discuter, on imagine que Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane seront inclus dans un « package ». C’est un minimum pour qu’il bouge un sourcil.

Milwaukee, Denver et Philadelphie ont appelé

Sauf que The Athletic rapporte que les Grizzlies ne veulent pas lâcher Jackson Jr, ni Bane. En revanche, ils sont prêts à lâcher plusieurs premiers tours de Draft. Logique puisqu’ils ont déjà de très bons jeunes, et il ne leur manque qu’un ou deux éléments pour devenir un vrai candidat au titre. Pourquoi pas Durant qui les ferait entrer dans une autre dimension…

Une chose est sûre, le contact est établi et les Nets n’ont pas rembarré les Grizzlies. En revanche, les coups de fil des Pelicans, des Hawks, des Sixers, des Bucks et des Nuggets n’ont pas eu de suite…