Les Celtics auraient abandonné la piste Kevin Durant…

Il y a un mois, quasi jour pour jour, on apprenait que les Celtics étaient entrés en contact avec les Nets pour le transfert de Kevin Durant. Depuis, l’ailier de Brooklyn a posé un ultimatum à ses dirigeants, et les rumeurs se sont sérieusement calmées.

On le rappelle, les Celtics auraient ainsi proposé une offre comprenant Jaylen Brown, Derrick White et un premier tour de Draft. Une proposition rejetée par les Nets qui veulent que Marcus Smart et plusieurs premiers tours de Draft soient intégrés au « package ».

Selon le Boston Globe, Boston n’a pas relancé les Nets sur le sujet. Selon nos confrères, mais aussi The Athletic, il n’y a plus aucune discussion sérieuse, car ni Marcus Smart, ni Robert Williams ne sont inclus dans les offres de Boston. Dans le même temps, les dirigeants communiquent régulièrement avec Brown, histoire de le rassurer et d’éviter qu’ils n’apprennent d’éventuelles avancées dans la presse. Ce dernier, s’il n’est pas transféré, sera extrêmement revanchard pour attaquer la saison. C’est ce qu’anticipe Grant Williams.

« Je pense qu’il va revenir avec un esprit revanchard, et j’aime ça » explique l’ailier des Celtics. « Je sais comment il va répondre à tout ça, et il va être très, très, très en confiance, car il a beaucoup confiance en lui. »

Par ailleurs, Williams rappelle qu’être cité dans un échange contre Kevin Durant est une belle reconnaissance.

« Il ne faut pas se laisser abattre par ça. Tout le monde à Boston et dans l’équipe adore Jaylen. Le fait qu’il soit l’élément central d’un potentiel échange contre l’un des dix meilleurs joueurs du monde prouve sa valeur. »

D’ailleurs, il y a 15 jours, ce même Williams avait expliqué qu’il serait honoré d’être inclus dans un tel échange.

« Si je suis impliqué dans l’échange de KD – je ne veux pas quitter Boston, j’adore Boston, c’est l’un des endroits où je veux être – mais c’est l’un des dix meilleurs joueurs de tous les temps », avait-il déjà expliqué. « Tu peux te dire ‘Mince, j’ai été échangé pour Kevin Durant. J’ai été une valeur ajoutée dans cet échange’. Ce serait cool de le dire, mais en même temps, je ne veux aller nulle part. Je préfère rester où je suis. »