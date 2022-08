BIG3 | Trilogy réalise le premier doublé

Il aura fallu attendre la cinquième saison de la BIG3, cette ligue de 3-contre-3 lancée par Ice Cube, pour voir une équipe conserver son titre. C’est Trilogy qui a réussi cette performance, dimanche à Atlanta.

L’équipe dirigée par Stephen Jackson avait été sacrée en 2021, contre les 3 Headed Monsters, et elle réalise le doublé cette saison face à Power, sur un score large (51-35).

Earl Clark et Isaiah Briscoe ont dominé les débats, en inscrivant 22 et 21 points. En face, Glen Rice Jr. a tout tenté avec 23 points et 12 rebonds, mais Trilogy était trop fort. C’est même le troisième titre en cinq ans pour cette équipe puisqu’elle avait déjà remporté la première édition, en 2017.

Avant cette finale, les trophées individuels avaient été remis aux meilleurs joueurs de la saison. Kevin Murphy (3 Headed Monsters) a été sacré MVP, avec ses 26 points de moyenne, quand Earl Clark, le champion avec Trilogy, a été élu meilleur défenseur, et Reggie Theus, sur le banc des 3 Headed Monsters, nommé coach de l’année.