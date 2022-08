Giannis Antetokounmpo prêt à défier la Serbie

Même si l’IRM avait été rassurante, Giannis Antetokounmpo était tout de même touché au dos depuis quelques jours, donc privé d’entraînement.

Dimanche, la fédération grecque a communiqué sur sa superstar, en expliquant que Giannis avait participé à des exercices sans contact.

Maintenant qu’il a reçu le feu vert, le champion NBA 2021 devrait donc, comme annoncé, participer aux deux prochains matches de la Grèce, qui sont qualificatifs pour la Coupe du monde 2023.



Giannis et sa bande iront ainsi à Belgrade ce jeudi 25 août, pour défier Nikola Jokic et la Serbie, puis ils affronteront la Belgique trois jours plus tard.