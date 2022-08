Giannis Antetokounmpo présent pour les matches de qualification à la Coupe du monde ?

Il n’a joué que deux matches de préparation, mais il a impressionné en dominant les débats. Contre l’Espagne puis contre la Pologne, Giannis Antetokounmpo a compilé 27.5 points et 7 rebonds de moyenne.

Le restant du temps, il l’a passé sur le banc, car il a ressenti des douleurs au genou et surtout au dos. La star des Bucks a passé une IRM, qui n’a rien révélé de grave a rassuré la fédération grecque.

Si bien qu’on pourrait revoir le MVP 2019 et 2020 lors des deux prochains matches de qualification pour la Coupe du monde 2023. Ce sera le jeudi 25 août face à la Serbie d’un autre double MVP, Nikola Jokic, puis le 28 face à la Belgique.

Ensuite, l’Eurobasket commence et la Grèce, placée dans le Groupe C, devra batailler avec la Croatie, l’Italie, l’Ukraine, l’Estonie et la Grande-Bretagne.