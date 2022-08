Andre Iguodala ne veut surtout pas qu’on touche aux 82 matches d’une saison régulière

« Papy Iggy » fait de la résistance ! Comme c’est le cas depuis 1967-1968, hors pandémie et lockout, une saison régulière NBA dure 82 matchs pour toutes les équipes.

La ligue essaie toutefois de prévenir les risques de graves blessures en multipliant les mesures, avec moins de back-to-back, des voyages mieux pensés, le tout pour essayer de diminuer la fatigue des joueurs. Autre piste envisagée, bien plus radicale : la possibilité de réduire le nombre de matchs en saison régulière.

Pour l’heure, ça n’en prend pas vraiment le chemin. Hormis la saison 2020-2021, condensée en 72 matchs, la ligue a vite rétabli les 82 matchs de saison régulière. Mieux, elle a même rajouté des matchs de « play-in » pour pimenter un peu le suspense de la 7e à la 10e place de chaque conférence.

Pour Andre Iguodala, les 82 matchs représentent un standard, une référence, que la ligue ne doit surtout pas toucher.

« Nous allons continuer à jouer 82 matchs jusqu’en 3005. On ne peut pas changer 82 matchs. Il y a un côté mental à cela. C’est bien pour ça que nous parlons de rookie wall », a-t-il lancé dans son podcast « Point Forward », en référence à la difficulté des rookies à tenir le coup physiquement face à ce calendrier dément. « Les records sont faits pour être battus, et au fur et à mesure que nous nous améliorerons, nous battrons d’autres records. Mais je pense qu’il y a une base dans tous les sports, vous devez perpétuer cette tradition, et pour nous, c’est 82 matchs. Je pense que c’est un chiffre qui sépare les adultes des petits garçons ».

Argument ultime, les générations qui ont précédé celles d’Andre Iguodala ont également eu à se farcir autant de matchs, dans des conditions de transport et de récupération bien moins élaborées qu’à l’heure actuelle. Pour aller également dans son sens, le « load management » n’existait pas à l’époque, ce qui n’empêchait pas les joueurs de réaliser de longues et productives carrières.

« Le niveau le plus bas de notre ligue, où on place la barre du strict minimum du joueur NBA, a baissé. Je pense que ça doit changer et le côté mental de la chose y est pour beaucoup. Nous sommes de plus en plus jeunes, mais on avait déjà de grands garçons qui jouaient dans la ligue. Je veux dire, John Stockton a manqué quoi 15 matchs en 20 ans ? ».

Avec plus de 1 220 matchs de saison régulière au compteur, Andre Iguodala n’a pas encore fait son choix pour l’instant quant à la suite de sa carrière.