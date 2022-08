Sa future association avec Dejounte Murray ? « Assez effrayante » pour Trae Young

Stephen Curry, Kyrie Irving… Cet été, Trae Young s’entraîne avec les meilleurs à son poste dans l’optique de passer un nouvel échelon dans sa carrière. Un autre joueur est susceptible de lui faire passer un cap la saison prochaine, sur le plan collectif du moins : Dejounte Murray.

Cette future association ? « C’est assez effrayant, si vous y pensez. Je pense que les gens ne réalisent pas vraiment, le potentiel d’un ‘backcourt’ avec deux gars qui peuvent marquer. Deux joueurs qui peuvent marquer plus de 20 points et faire plus de neuf passes décisives par match », juge le meneur qui tournait à 28 points et près de 10 passes l’an passé, là où son nouveau coéquipier générait 21 points et 9 passes chez les Spurs.

« Vous ne pouvez pas vraiment faire de prise à deux sur l’un ou l’autre, et si c’est le cas, il fait vraiment choisir son poison, parce qu’on a d’autres armes autour. Donc ça va être une saison sympa. Avoir un autre arrière, comme Dejounte, qui peut créer le jeu et ce genre de choses, ça va être bon pour nous », prédit le double All-Star.

Avec Clint Capela et John Collins dessous, De’Andre Hunter pour compléter à l’aile, sans oublier Bogdan Bogdanovic en sortie de banc, les Hawks ont les armes pour faire a minima mieux que la saison passée, terminée par une élimination sèche dès le premier tour des playoffs face au Heat.

Les joueurs de la Géorgie ont ainsi tout intérêt à mettre de côté les envies d’être distingués individuellement, comme il en a parfois été question par le passé, pour privilégier la réussite collective. À Trae Young de montrer l’exemple.

« Pour être honnête, je ne me fixe jamais d’objectifs individuels à l’aube d’une saison. Je sais que si nous sommes dans les trois premiers, je serais All-Star, de par ma façon de jouer, et peut-être je peux emmener un autre gars avec moi. Voilà ce que j’ai en tête au démarrage de cette saison. Je suis plus équipe… Mon principal objectif est de gagner, parce que je veux amener certaines de ces personnes au sommet avec moi. »

On parie que Dejounte Murray, qui a célébré sa première sélection étoilée la saison passée, en fait partie.