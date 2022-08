Pour les diffuseurs, les Grizzlies sont devenus attractifs

Lors des deux dernières saisons, les Grizzlies avaient eu au total 12 matches diffusés sur le réseau national. La saison prochaine, ils en auront 18, soit plus que les Nuggets par exemple et deux de moins seulement que les Clippers.

Cette évolution est évidemment liée à l’explosion de Ja Morant et aux bons résultats de la franchise, éliminée au second tour des playoffs contre les Warriors.

« Les Grizzlies sortent d’une saison fabuleuse », reconnait Matt Kenny, vice-président d’ESPN, pour le Memphis Commercial Appeal. « On veut continuer de raconter cette histoire écrite par les Grizzlies. On veut être là pour les suivre. »

ESPN diffusera onze matches de Memphis en 2022/2023, contre dix adversaires différents. Seuls les Warriors seront deux fois au programme, ce qui est logique avec le passif entre les deux franchises et les échanges sur les réseaux sociaux entre Morant et Draymond Green.

« On est des conteurs dans l’âme », poursuit Matt Kenny. « Et des fans NBA aussi. On est conscient des histoires entre les joueurs et les équipes, des rivalités qui s’installent et on veut offrir aux fans les meilleurs matches. »

Comme Memphis gagne beaucoup de rencontres et que Morant est devenu All-Star en étant, en plus, un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue, les chaînes n’ont aucune raison de ne pas proposer ces matches-là.

« Les fans NBA sont intelligents, ils veulent voir les stars et les meilleures équipes », conclut le dirigeant d’ESPN. « Que ce soit un petit ou un gros marché, les performances sur le terrain parlent et on ne peut pas les ignorer, ni négliger l’enthousiasme des gens. Il y a énormément de monde qui s’intéresse à Memphis, on est donc fier de les proposer onze fois cette année. »