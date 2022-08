Un coloris éclatant pour la prochaine Zion 2

On sait Zion Williamson fan de dessins animés et de mangas. La Zion 1 avait déjà permis de créer une collection autour de Naruto. Pour le coloris de cette Zion 2, c’est le dessin animé « Le monde incroyable de Gumball » qui serait à l’honneur.

Le modèle arbore donc un coloris « flashy « en orange et bleu, couleur des deux personnages principaux du dessin animé, Gumball et Darwin. La majeure partie de la tige est en orange, la semelle extérieure et les finitions tels que le logo du joueur sur la languette et le « Jumpman » sur le talon ressortent en bleu clair.

Aucune date de sortie pour ce coloris n’a encore été annoncée.

(Via SneakerNews)

—

