Habitué aux détracteurs, Buddy Boeheim croit en ses chances en NBA

Non drafté en juin dernier, après un cursus universitaire complet à Syracuse (14.6 points, 2.4 rebonds, 2.2 passes en quatre saisons), Buddy Boeheim avait signé un « two-way contrat » avec les Pistons, quelques heures seulement après la Draft, et jouera donc bien en NBA (et en G-League) la saison prochaine.

Une petite victoire personnelle pour l’ailier de 22 ans, constamment remis en cause durant sa carrière en NCAA à Syracuse, du fait de la présence de son père Jim Boeheim sur le banc.

« Je dirais que ça a toujours été une motivation importante pour moi [de prouver à ses détracteurs qu’ils avaient tort] » confie ainsi Buddy Boeheim. « On a toujours douté de mes capacités, on m’a souvent simplement catalogué comme le ‘fils du coach’, ou ‘le fils de Jim’. Ça m’a toujours motivé, mais d’un autre côté j’ai toujours travaillé dur, j’ai toujours adoré observer mes progrès. »

Et des progrès, il y en a eu en quatre ans : simple « role player » durant sa saison « freshman » (6.8 points en 17 minutes), il a progressivement gravi les échelons dans la rotation de son père, jusqu’à devenir le meilleur marqueur de la conférence ACC l’an passé, pour sa saison « senior », avec 19.2 points par match.

« Quand il était freshman, il avait raté quelques matches, comme cela peut arriver à n’importe quel freshman. Mais dans son cas, on entendait tout de suite dire qu’il ne pouvait pas jouer à ce niveau, qu’il ne méritait pas d’être là, que c’était du népotisme. J’en rigolais dans mon coin, car je savais qu’il allait leur montrer » se souvient Jimmy, le grand frère de Buddy.

Connaitre son rôle pour exister en NBA

Attaquant de premier plan en NCAA, Buddy Boeheim va changer de dimension en NBA, avec les Pistons. Le ballon sera rarement dans ses mains, et sa marge d’erreur ne sera plus aussi importante que sur le circuit universitaire.

Ainsi, pour obtenir du temps de jeu et rester sur le terrain, « Buddy Buckets » va devoir faire ce qu’il sait faire de mieux : planter des tirs extérieurs. Aux côtés de porteurs de balle attirés vers le cercle, comme Cade Cunningham et le rookie Jaden Ivey, son adresse extérieure en « catch-and-shoot » est un ajout intéressant à l’attaque de Detroit.

Mais Troy Weaver, le GM des Pistons, lui a également bien fait comprendre que son salut passera aussi, et surtout, de l’autre coté du terrain.

« C’est le plus important, en fait. Si je plante des tirs, je pourrais rester sur le terrain. Mais au final, on en vient à la défense, il faut être capable de faire des ‘stops’. Il ne s’agit pas simplement d’échanger des paniers sans arrêt » a-t-il ajouté, sur l’importance d’être un joueur fiable défensivement.

Au final, Buddy Boeheim ne se met pas la pression. Après quatre saisons à batailler pour sortir de l’ombre de son père, l’ailier préfère prendre du recul, en se concentrant sur ceux qui ont cru en lui, maintenant qu’il est en NBA.

« Il y a du monde qui a cru en moi, et ces gens ont beaucoup d’importance à mes yeux. Donc je veux leur montrer qu’ils ont eu raison, bien plus que je veux prouver aux autres qu’ils ont eu tort. Je fais en sorte de leur offrir de quoi être fiers » a-t-il ainsi conclu.