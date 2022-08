Luka Doncic : « Nous allons en Allemagne pour remporter l’or »

Championne d’Europe en titre, la Slovénie se verrait bien conserver son titre continental, acquis en 2017, lors du prochain EuroBasket. L’entraînement d’hier a en tout cas permis à Luka Doncic de dissiper les doutes quant aux réelles intentions de la sélection slovène. Ce sera l’or ou rien.

« Qui parle de quel genre de pression ? », a-t-il débuté. « Nous allons en Allemagne pour remporter l’or. Dans chaque compétition à laquelle nous participons, l’objectif doit toujours être la première place. Nous ferons tout pour ça, mais nous verrons si nous y parviendrons. En 2017, personne ne nous a pris au sérieux lorsque nous avons annoncé notre volonté d’aller chercher la médaille d’or. Aujourd’hui c’est différent. C’est plutôt agréable de voir que tout le monde fera un effort supplémentaire contre nous pour gagner ».

Plus forts qu’en 2017 ?

Alors que la planète basket découvrait à peine son génie lors de l’Euro 2017, Luka Doncic n’a rien oublié de cette épopée, vécue dans l’ombre de Goran Dragic, alors leader de la sélection slovène.

Cinq ans plus tard, le meneur vétéran est justement de retour. Tous les espoirs sont donc permis.

« On revit des sensations qui étaient vraiment uniques. Nous n’oublierons jamais l’ensemble de l’aventure à Istanbul. Au début de l’été, nous l’avons revécu en regardant le documentaire de cette victoire, et je dois avouer que j’ai eu la chair de poule en revoyant tout ça », a-t-il ajouté avant d’évoquer le cas Dragic. « C’est notre capitaine qui nous a menés à l’or, et nous lui en serons éternellement reconnaissants. Mais c’est toujours comme ça. Les douze joueurs sont tous importants pour le succès, chacun à sa manière. Si nous travaillons tous pour le même objectif et que nous donnons tout pour y parvenir, alors tout est possible ».

Un leader investi

À présent, même si la sélection présente une équipe complète, c’est lui qui incarnera le leadership de la Slovénie, un rôle qu’il semble prendre particulièrement à cœur.

« L’ambiance dans l’équipe est exceptionnelle. Nous aimons tous échanger, personne ne garde des choses pour lui. C’est pourquoi je suis toujours impatient de rejoindre l’équipe nationale. Maintenant, j’ai aussi une sorte de rôle de motivateur, et j’aime ça. Surtout lorsque les coéquipiers doivent faire des pompes, selon certaines règles ».

Quant à sa forme physique à l’approche du début de la compétition, Luka Doncic l’assure : il sera prêt.

« Je ne suis pas encore au top de ma forme, mais ce sera le cas jusqu’au début de l’Euro. J’ai été surpris par ma performance lors du match contre Istanbul (23 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et la victoire en prolongation contre la Turquie, 104-103). C’était mieux que ce que je pensais. Mais je vais bientôt être encore meilleur ».

Ça promet !