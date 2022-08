Erratum : initialement présentée comme la version « 9th Wonder » de la KD 15, la version à dominante de grise de la chaussure signature de Kevin Durant était en fait destinée à un autre producteur, Cardo, comme la languette de la chaussure droite le laissait deviner !

Voici donc pour la vraie « KD 15 x 9th Wonder », un modèle inspiré de l’album « The Ballad of Charles Douthit », quasi intégralement composé d’instrumentaux, sortie en décembre 2020.

La tige en mesh noir et superposée de touches en violet, orange et blanc cassé. Les parties latérales en TPU ressortent dans un noir transparent, avec un « Swoosh » blanc. Comme sur chaque modèle, l’intérieur de la languette contient un message propre à la paire « Charles Douthit » en l’occurrence. La semelle intermédiaire noire et la semelle extérieure en bleu glacé complètent l’ensemble.

Pas de date de sortie annoncée pour l’instant. L’album « The Ballad of Charles Douthit » est à réécouter ici.

(Via SneakerNews)

