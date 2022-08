Une KD 15 pour le producteur 9th Wonder

Le producteur musical 9th Wonder poursuit son ascension. Promu dans le milieu du Rap US pour ses productions axées sur le sampling de morceaux issus de la Soul au début des années 2000, le voilà désormais en haut de l’affiche, comme le prouvent ses récentes collaborations avec Kendrick Lamar ou Beyonce, qui lui ont valu un Grammy Award.

Autre belle récompense à venir, le producteur va bénéficier d’une KD 15 à son nom ! Avec une base en mesh et en daim gris clair accompagnée de notes de vert pâle et d’orange pour faire ressortir les superpositions, les virgules et les logos présents sur la languette. La semelle ressort en vert pâle et bleu.

Plus d’infos à venir concernant la date de sortie de ce modèle.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 Low Witness, par son armure noire teintée de jaune, le 19ème modèle signature du King nous ramène à ses années universitaires, période où Lebron James nous prouvait déjà toute sa domination. Livraison et retour offert.