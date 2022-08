Le propriétaire des Celtics pense que le titre est à portée de main

« Quand on lève les yeux au ciel et que l’on voit toutes ces bannières, tous ces maillots retirés, c’est quelque chose qui nous donne la motivation nécessaire pour devenir les successeurs. » Ainsi s’exprimait Marcus Smart, début juin dernier, après la victoire des Celtics lors du Game 3, à domicile, face aux Warriors.

Alors que son équipe n’était plus qu’à deux manches du titre suprême, celui-ci n’imaginait sans doute pas que les Californiens allaient enchaîner trois succès de suite pour l’emporter. Et priver les Celtics d’une 18e bannière qui aurait permis à Marcus Smart et aux autres de devenir des « successeurs » au sein de l’immense maison verte.

« J’ai le sentiment qu’on était à deux pas du Mont Everest, et puis on est tombés », image aujourd’hui Wyc Grousbeck, en rappelant que son équipe menait donc 2-1 face aux futurs champions. « J’avais l’impression qu’on y était presque. On a été battus, peut-être étions-nous fatigués », suppose le propriétaire de la franchise.

Forts de ces constats, les Celtics ont préféré ne pas rester les bras croisés durant l’intersaison et sont allés à la pêche aux renforts. Avec à la clé, même s’il a fallu faire une croix sur Daniel Theis, deux recrues de choix pour densifier les rotations : Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari.

« On pense que l’équipe actuelle est très compétitive. Ime (Udoka) aime le groupe, Brad (Stevens) aime le groupe, j’aime le groupe. Alors le groupe est très cohérent », commente le dirigeant, conscient que la masse salariale de l’équipe augmente considérablement, de 136 millions de dollars la saison passée à 171 millions.

C’est le prix à payer pour s’offrir le droit d’espérer une nouvelle accession à la finale NBA pour remporter le titre cette fois. « On peut gagner ce trophée, c’est possible. On a une chance d’être compétitifs. C’est ce qu’ils disent. Ils brûlent d’envie que ça se réalise », termine Wyc Grousbeck en se référant aux deux principales recrues et à l’ensemble du groupe. L’avenir dira jusqu’où cette envie peut les porter.