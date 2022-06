Ce ne sont pas Draymond Green ni les autres membres des Warriors (Steve Kerr et Klay Thompson en tête) qui diront l’inverse : l’ambiance était particulièrement chaude et hostile au TD Garden dans le Game 3. Très exactement 4 378 jours plus tard, ou plus simplement 12 ans après, les Celtics rejouaient effectivement un match de Finals à domicile.

À l’époque, ce sont Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen ou encore Rajon Rondo ou encore Doc Rivers qui défendaient les couleurs de Boston. Aujourd’hui, ils ont laissé leur place à Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Al Horford ou encore Ime Udoka. Que ce soit le 13 juin 2010 ou le 8 juin 2022, le résultat final était d’ailleurs le même : victoire des C’s devant leurs fans, non plus face aux historiques rivaux des Lakers, mais face à l’impressionnante dynastie des Warriors.

Et le public du Massachusetts n’a pas manqué ses retrouvailles avec les Finals, jouant son rôle de « sixième homme » de luxe, dès l’échauffement. Un véritable plaisir pour Jayson Tatum et ses coéquipiers, boostés par cette ambiance et qui évoluaient entre autres sous les yeux de Paul Pierce, Bill Walton mais également Antoine Walker.

« Durant ces playoffs, nous n’avons pas été suffisamment bons à domicile et nous nous sentons vraiment mal par rapport à ça, car nos fans nous apportent tellement d’énergie », regrettait dans un premier temps l’ailier All-Star. « Avant même que le match ne commence, vous pouviez ressentir toute l’énergie qui se dégageait de la salle. [Les fans] étaient excités, c’était génial. C’est comme si nous n’avions pas joué ici depuis longtemps. Je suis tellement heureux que l’on ait gagné devant cette foule. Ils ont été formidables depuis le début de ces playoffs et de la saison. Depuis le début de ma carrière, même. C’était super de décrocher une victoire pour eux et nous aurons encore besoin d’eux vendredi. »

Etre aussi efficace à domicile qu’à l’extérieur

Actuellement en tête (2-1) dans cette série contre Golden State, les joueurs de Boston ont récupéré l’avantage du terrain dès le Game 1 et ils espèrent évidemment ne plus le lâcher jusqu’au bout. Eux, qui sont pour le moment bien plus à l’aise à l’extérieur (8-3) qu’à domicile (6-4) dans ces playoffs, malgré tout le soutien de leurs fans.

« Jouer à domicile est clairement un avantage, car il y a un peu plus d’énergie dans la salle et les choses peuvent rapidement aller dans votre direction. Mais nous avons perdu beaucoup de matchs à la maison dans ces playoffs et, au final, il faut juste entrer sur le terrain et jouer. Peu importe que l’on soit à Boston, San Francisco ou en Alaska », mettait de son côté en garde Jaylen Brown, concernant les difficultés relatives de son équipe au TD Garden.

Le mot de la fin est pour Marcus Smart, présent dans le Massachusetts depuis 2014 et qui a ressenti une différence au niveau de l’ambiance, par rapport à celles qu’il a pu connaître ces dernières saisons.

« C’était vraiment différent, ça nous a vraiment rajouté de l’huile dans le moteur, ça donne la chair de poule rien que d’en parler », expliquait le Défenseur de l’année 2022, avant d’évoquer ses attentes pour la suite. « Il a fallu 12 ans à cette franchise et à cette organisation pour retrouver les Finals et être dans cette position. Quand on lève les yeux au ciel et que l’on voit toutes ces bannières, tous ces maillots retirés, c’est quelque chose qui nous donne la motivation nécessaire pour devenir les successeurs. »