Direction l’Hapoel Tel Aviv pour Jaylen Hoard

Briller lors d’une fin de saison en roue libre n’offre pas la garantie de se faire une place dans la Grande Ligue. Jaylen Hoard est visiblement en train d’en faire l’expérience. Le club de l’Hapoel Tel Aviv vient d’annoncer son arrivée, pour au moins participer au « training camp » de l’équipe. Cette dernière pourra le signer pour le restant de la saison à l’issue de ce premier rassemblement.

Difficile de savoir ce que cette trajectoire signifie pour son potentiel avenir en NBA. Le joueur de 23 ans, non-drafté, a passé ses trois dernières années entre la Grande Ligue, à Portland puis Oklahoma City, et la G-League. Avec à chaque fois, une poignée de matches disputés avec la franchise NBA.

Mais le natif du Havre a particulièrement marqué les esprits en fin de saison dernière. L’ailier a profité du marasme au Thunder pour récupérer des minutes et même une place de titulaire. Avec à la clé, une production impressionnante de 22 points et 14.5 rebonds de moyenne sur les quatre dernières sorties de la saison, dont une pointe record à 24 points et 21 rebonds (!).

« Je pense que j’ai prouvé que je pouvais jouer en NBA. Cette année, en comparaison à l’année dernière, j’ai accumulé de l’expérience. Je n’ai pas uniquement joué quand le match était plié, mais de vraies bonnes minutes, face à des titulaires. Dans l’ensemble, je pense avoir réussi à montrer ce dont j’étais capable », affichait-il, confiant, à la mi-avril, sans toutefois savoir de quoi serait fait son avenir.