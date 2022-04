Jaylen Hoard soulagé d’avoir eu une vraie chance en NBA

Au sein d’une équipe du Thunder davantage tournée vers le développement des jeunes que vers la quête de victoires, Jaylen Hoard s’est montré à son avantage durant la fin de saison. Alors que le club a terminé son exercice 2021/22 en roue libre, le Français a bénéficié, pour la première fois de sa jeune carrière en NBA, d’un temps de jeu conséquent. Pendant que son compère français, Olivier Sarr, était lui prié de faire ses valises alors qu’il avait montré de très bonnes choses, l’ailier a pris part aux six derniers matches de la saison d’OKC en avril, et il a brillé : 14.7 points et 12 rebonds en 34 minutes par match !

Bien sûr, ces chiffres sont à remettre dans le contexte de la fin de saison insignifiante du Thunder, mais pour l’ancien ailier de Wake Forest, l’essentiel est ailleurs.

Après un début de carrière NBA au ralenti, entre une expérience ratée à Portland et un chapitre à Oklahoma City qui se résumait jusqu’alors à la G-League, Jaylen Hoard apprécie d’avoir enfin pu connaitre l’expérience NBA.

« Je pense que j’ai prouvé que je pouvais jouer en NBA. Cette année, en comparaison à l’année dernière, j’ai accumulé de l’expérience. Je n’ai pas uniquement joué quand le match était plié, mais de vraies bonnes minutes, face à des titulaires » jugeait-il lors de la conférence de presse de fin de saison du Thunder. « Je pense que je m’en suis plutôt bien sorti, même si je dois encore travailler certains aspects de mon jeu. Mais dans l’ensemble, je pense avoir réussi à montrer ce dont j’étais capable. »

Incertain de son avenir, alors qu’il avait seulement signé un contrat de 10 jours pour finir la saison, et que le Thunder se tourne vers un été crucial dans son projet de reconstruction, Jaylen Hoard promet néanmoins de continuer à travailler pour assurer définitivement sa place en NBA.

« Concernant mon avenir, je ne sais pas trop, je vais en parler avec mon agent ces prochains jours. Mais je vais continuer à travailler, notamment mon tir extérieur, pour gagner en confiance et porter mon jeu au palier supérieur. »