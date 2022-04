Jaylen Hoard sur un petit nuage : 24 points et 21 rebonds !!!

Cinq jours après son gros match contre les Pistons (11 points et 20 rebonds), Jaylen Hoard a fait encore plus fort face aux Blazers. Le Français a tout simplement fait le match de sa vie avec 24 points (11/17 au shoot), 21 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 45 minutes.

Il est même le huitième joueur de l’histoire du Thunder à atteindre ces deux barres, celles des 20 points et 20 rebonds. Avant lui, seuls Russell Westbrook, Nick Collison, Serge Ibaka, Enes Kanter, Steven Adams, Moses Brown et Shai Gilgeous-Alexander avaient réussi pareille prestation.

« C’est difficile à réaliser pour l’instant », a commenté l’ailier du Thunder, arrosé par ses coéquipiers, pour The Oklahoman. « C’est un peu étrange. Une fois la saison terminée, je vais prendre du recul et je serais encore plus heureux. »

Presque un double-double en dernier quart-temps

Pour rappel, le Français a signé un contrat de 10 jours le 1er avril, son deuxième cette saison avec OKC. Il a faim et veut démontrer qu’il a sa place en NBA. Ses sept rebonds offensifs et ses claquette le prouvent très bien. « Je veux gagner », poursuit-il pour le site officiel de la franchise. « J’ai un contrat de 10 jours, donc j’essaie de tout donner, de montrer ce dont je suis capable. »

Le Thunder a renversé les Blazers après avoir été dominé pendant trois quart-temps et l’ancien ailier de Portland n’est pas étranger à ce comeback. Il a joué l’intégralité du dernier acte et compilé 9 points et 11 rebonds !

« Il est constant pour un jeune joueur », estime son coach Mark Daigneault. « Il est très énergique et quand on est comme ça, on se met en position de bien jouer et de progresser. Il s’est clairement amélioré depuis qu’il est professionnel. »

La preuve : sur les trois derniers matches, dont deux victoires contre les Suns et les Blazers, le tricolore vit sans doute sa meilleure période en NBA puisqu’il tourne à 13 points et 15 rebonds de moyenne en 36 minutes.