La Jordan « Two Trey » a été conçue en piochant sur différents modèles emblématiques de la Air Jordan. Quoi de plus logique donc que de reprendre le thème « Cool Grey », utilisé en 2021 par la marque au Jumpman en 2021, sur la Air Jordan 11 notamment ?

C’est désormais chose faite avec la « Two Trey x Cool Grey », se distinguant par la base grise de sa tige. Le reste de la tige apparaît en gris, tandis que le logo Jordan ressort sur la languette en rouge sur fond bleu, rappelant également la dernière version « PSG » de la « Two Trey ». L’ensemble repose sur une semelle blanche et beige.

(Via NiceKicks)

