Après un parcours tourmenté, Trevelin Queen soulagé d’être en NBA

Certains joueurs NBA ont des parcours plus difficiles que les autres. Trevelin Queen fait clairement partie de ceux qui ont connu de grosses galères avant de rejoindre la grande ligue.

La nouvelle recrue de Philadelphie n’a pas seulement connu l’antichambre de la NBA, la G-League, comme tant d’autres, il a surtout été à la rue plus jeune !

« J’ai été sans domicile fixe pendant une semaine et j’étais dans un quartier difficile d’Oakland », raconte-t-il à Sixers Wire. « En quelques jours, je suis passé de l’espoir d’avoir une bourse, d’être à l’aise pour jouer au basket, à la rue… Je suis dans l’Est d’Oakland, il y a des drogués, des vols au quotidien. J’essaie de trouver des solutions pour aller en cours et pour manger, mais je suis aussi inquiet pour moi. La leçon que j’ai retenue de tout ça, c’est : est-ce que je veux vraiment jouer au basket, est-ce que j’aime vraiment ce sport ? »

Durant ces moments déjà compliqués, Queen a également perdu sa grand-mère. Sa motivation a alors encore grandi, comme la satisfaction quand il a finalement réussi à signer en NBA.

« Mon amour pour ce sport m’a aidé à traverser tout ça, ainsi que ma famille. Je me suis dit que je ne pouvais pas abandonner, car mon ambition était plus grande que moi. Donc quand je suis arrivé en NBA, c’était comme un énorme soulagement, comme si on m’enlevait 1000 kilos de mes épaules. C’est dur d’être en NBA, mais c’est plus dur encore d’y rester. C’est mon objectif désormais. »

« Je ne veux pas être seulement de passage dans la ligue »

Il continuera de penser comme ça plus tard, à Houston. La saison passée, il a disputé 10 matches avec les Rockets et s’est surtout illustré en G-League, en étant élu MVP de la saison.

« Je ne suis pas satisfait avec les papiers, les contrats. Je suis davantage préoccupé par la longévité. Je veux une longue carrière, je veux gagner le titre. Je me fiche de l’argent. Donc je n’étais pas totalement satisfait d’avoir un two-way contract, je sais que je valais mieux. Mais j’étais aussi sous le choc, avec un contrat NBA devant moi. Les émotions et les larmes étaient là. C’était dingue, mais je vise plus loin. Je veux mettre ma famille à l’abri et je ne veux pas être seulement de passage dans la ligue. »

Le voilà désormais à Philadelphie, une franchise ambitieuse et un contexte qui lui plait.

« J’avais dit à mon agent que, cet été, quoi qu’il trouve, je signerai. Il m’a appelé pour me dire qu’il avait un accord avec les Sixers et pour me demander si j’étais motivé. J’ai dit oui. Je suis prêt à bosser et peu importe si c’est un contrat de deux ans, pas garanti… Je veux travailler pour ensuite obtenir le meilleur contrat possible. J’aime cette équipe car il y a des chiens, des joueurs qui se donnent à fond. Et pas seulement les joueurs, les fans aussi. Si on n’est pas bon, ils sifflent. J’adore ça. »