Un Warriors – Lakers en ouverture de la saison

Déjà sans doute au programme de la soirée de Noël, avec un match contre les Mavericks, les Lakers seront aussi à l’affiche de la soirée d’ouverture de la saison régulière.

The Athletic nous apprend que LeBron James, Anthony Davis et compagnie iront défier le champion en titre, Golden State, le 18 octobre.

Le match sera évidemment au Chase Center puisque Stephen Curry et sa bande recevront leur bague de champion ce soir-là.

