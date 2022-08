Jalen Green change de numéro

Si Jalen Green a décidé de changer de numéro de maillot, ce n’est pas parce que la NBA a annoncé retirer dans toute la ligue le #6 de Bill Russell à partir de la saison 2022/2023.

L’arrière de Houston ne portait pas le numéro 6 (qu’il aurait pu conserver de toute façon), mais le 0 lors de sa première saison. Et c’était surtout un choix par défaut car le numéro de Green, au lycée ou bien dans l’Ignite, ce fut le #4.

Sauf qu’il n’était pas disponible à son arrivée dans le Texas puisqu’il était en possession de Danuel House Jr.

« Je salue D. House, il est comme un grand frère », explique le deuxième choix de la Draft 2021 pour CNN. « J’ai essayé de le soudoyer, en lui disant que c’était mon numéro. Mais il est de Houston et c’est le sien aussi. J’ai respecté ça. »

Dès lors, pourquoi ne pas avoir pris un autre numéro avec le 4, s’il est si important pour lui ? « Je n’avais pas mon numéro, donc je n’en voulais pas d’autre. J’ai pris un numéro vide, vierge. »

Comme Danuel House Jr. fut coupé en cours de saison et qu’il n’est plus là pour l’exercice à venir, Green a ainsi pu récupérer son numéro 4.

« Ça veut dire beaucoup pour moi. Avec j’ai mis beaucoup de paniers, j’ai gagné beaucoup de matches, donc pourquoi ne pas le garder ? C’est un numéro spécial pour moi. Ma famille respecte et aime beaucoup ce numéro, et adore me voir avec. C’est pour moi et pour ma famille. »