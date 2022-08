Goran Dragic en mode Batman pour dominer la Turquie

Il avait confié désormais devenir davantage Robin plutôt que Batman comme dans le passé, mais Goran Dragic a enfilé le costume du second face à la Turquie, en match de préparation.

Luka Doncic et lui ont porté la Slovénie jusque dans les derniers instants, en prolongation même, face à un trio Furkan Korkmaz (33 points) – Cedi Osman (24 points) – Alperen Sengun (19 unités) en grand forme.

Sauf que la star de Dallas, qui a compilé 23 points et 10 rebonds, a été mise au repos lors du dernier quart-temps et dans les cinq minutes supplémentaires. C’est donc Dragic qui a fait le boulot, notamment avec un panier primé dans les toutes dernières secondes pour donner la victoire aux Slovènes (104-103).

Le nouveau joueur des Bulls termine ainsi avec 28 points. « C’était un beau match, à suspense, et les deux équipes ont tout donné », a-t-il déclaré après la rencontre.

Comment se sent-il, à 36 ans passés, après une telle performance ? « Je me sens bien. Revenir en équipe nationale cinq ans après, c’est incroyable. Après, je suis plus vieux maintenant, et à l’époque, j’étais plus frais. Mais je m’amuse toujours. Voilà pourquoi je suis heureux d’être de retour. »