Goran Dragic : « J’étais Batman, maintenant je serai Robin »

La Slovénie a elle aussi entamé sa montée en puissance en remportant ses deux premiers matchs amicaux de préparation à l’EuroBasket 2022, face aux Pays-Bas et au Monténégro.

Laissé au repos face au Monténégro, Goran Dragic s’est confié sur les raisons de son retour en sélection nationale slovène, après cinq ans d’absence. Celles-ci sont nombreuses, à commencer par les encouragements de ses proches à l’idée de s’offrir un dernier challenge sur une grosse compétition internationale.

« Beaucoup d’entre eux m’ont convaincu de le faire. Rasho Nesterovic, (son frère) Zoran, Luka Doncic et d’autres. Je suis habitué à ça. Zoran a été celui qui m’en parlait tout le temps, tous les jours », a-t-il glissé.

Moins de temps de jeu, mais le même rôle

Cinq ans après le sacre de la Slovénie, Goran Dragic, MVP de l’EuroBasket 2017, sait que son rôle ne sera plus le même alors que Luka Doncic a clairement pris le pouvoir ces dernières années. Il se voit désormais en lieutenant.

« À mon avis, je jouerai moins, ce ne sera pas du même niveau. Je ne sais pas combien de temps je jouais, 36 minutes par match ? (28 minutes par rencontre, en fait, lors du dernier EuroBasket). Tout dépendra de comment je me sens », a-t-il ajouté. « Le rôle sera certainement différent. J’étais Batman, maintenant je serai Robin. La chose la plus importante sera de s’assurer que nous avons une bonne cohésion, d’être un leader sur le terrain et de remonter le moral des gars quand c’est le plus difficile ».

Si Luka Doncic va forcément hériter de plus de responsabilités, Goran Dragic espère garder le même rendement et exceller dans son rôle, quel que soit le temps de jeu dont il bénéficiera.

« Mon rôle reste le même, celui de Luka a peut-être un peu plus changé, mais chacun a son propre rôle dans l’équipe nationale et qu’il n’y aura pas de problèmes. Nous nous comprenons tous, nous formons une super équipe, et c’est pourquoi nous pouvons faire un bon résultat. Cette cohésion, c’est ce que les autres équipes n’ont pas ».

Un dernier défi de taille

Tous les atouts slovènes auront leur importance, notamment au regard de l’adversité qui attend la formation d’Aleksander Sekulic. Goran Dragic estime même que cet Euro sera le tournoi le plus relevé de sa carrière.

« Beaucoup d’équipes nationales ont des joueurs de la NBA. Je pense que nous aurons de bonnes chances. Je ne suis pas revenu dans l’équipe nationale pour jouer la cinquième ou la sixième place. L’objectif est d’obtenir une médaille, mais maintenant, comme je l’ai dit, il faut y aller étape par étape ».