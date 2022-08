Les jeunes Cavaliers organisent déjà des entraînements collectifs

C’est l’heure des devoirs de vacances pour les joueurs NBA. Et pour Cleveland, c’est déjà bientôt l’heure du retour au gymnase pour des sessions collectives. Sous la houlette de Darius Garland et Evan Mobley, une partie du groupe de JB Bickerstaff a prévu de se retrouver à partir de la semaine prochaine pour des séances d’entraînement.

Celles-ci auront lieu à Los Angeles, en partie parce que le parquet du centre d’entraînement de Cleveland est en travaux et ne sera pas opérationnel avant septembre.

C’est aussi pour poursuivre une tradition instaurée sous les années LeBron James, lorsque le groupe se réunissait quelque part afin de renforcer la cohésion entre tous les joueurs avant le début du training camp.

« Dans le passé, nous sommes allés à Miami, New York ou Santa Barbara, mais nous avons pensé que ce serait bien de faire quelque chose de différent », avait déclaré le vétéran Kevin Love à l’issue de la saison. « Je pense que tout le monde est assez enthousiaste. Je pense que le fait de réunir tout le monde redonnerait un peu de vie à tout le monde pour la nouvelle saison ».

On sait déjà que Cedi Osman (Turquie), Lauri Markkanen (Finlande) et Raul Neto (Brésil) ne seront pas de la partie car pris avec leurs sélections respectives. Jarrett Allen, actuellement en Australie pour le camp Basketball WIthout Boarders, et Collin Sexton seront également absents.

Un autre rassemblement du même genre serait prévu dans les prochaines semaines, du côté de Nashville cette fois.

Cette initiative démontre en tout cas l’envie des joueurs de reprendre la saison pied au plancher après une fin d’exercice 2021/22 particulièrement frustrante.