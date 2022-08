Jarrett Allen revanchard après la fin de saison manquée des Cavaliers

Voyager à travers le monde pour le basket tout en transmettant sa passion aux plus jeunes. Jarrett Allen avait trouvé le parfait compromis dans les missions « Basketball Without Boarders » et a enfin trouvé le temps et le moyen de participer à sa première opération cet été, du côté de Canberra, en Australie.

Entre deux sessions de travail avec les jeunes basketteurs du camp, le pivot des Cavaliers s’est exprimé sur la saison à venir, assurant pour commencer que sa fracture du doigt contractée le 6 mars dernier n’est plus qu’un lointain souvenir. « Le doigt est complètement guéri, c’est comme s’il n’avait jamais été cassé ».

Parfum de revanche

Sorti de la course aux portes des playoffs alors qu’ils avaient pourtant réussi une saison remarquable, les Cavs ont eu du mal à digérer la fin de l’exercice 2021/22 et leurs revers en « play-in ».

D’autant plus pour Jarrett Allen, dont la convalescence a rythmé la fin de saison régulière, pour le résultat final que l’on connaît : deux défaites en « play-in », face aux Nets puis aux Hawks, alors que les Cavaliers étaient troisièmes à l’Est au moment du All-Star week-end.

« Oui, nous étions en pleine ascension et ça correspond au moment de ma blessure. Quand nous étions sur la bonne voie, les choses ont commencé à ne pas aller comme nous le voulions vers la fin de la saison. Donc cette année, quand ça va reprendre, je pense que nous serons tous à fond ».

Jarrett Allen a par exemple évoqué la progression d’un joueur comme Darius Garland, qui a pris les commandes de l’équipe, et dont la connexion avec le poste 5 longiligne sera encore attendu à la rentrée.

« Les choses se sont vraiment bien passées pour nous dès que je suis arrivé à Cleveland. Nous savons tous que c’est un excellent meneur de jeu. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c’est à quel point il est prêt à apprendre, à quel point il est prêt à travailler avec moi pour essayer de trouver la meilleure position pour que je puisse attraper le ballon et finir par un lob. Et je vois que ça se développe encore plus », a-t-il ajouté. « Chaque année, surtout avec lui et moi, nous avons amélioré nos actions ensemble, notre cohésion, notre façon de jouer tous les deux. Et je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir. »

Garland-Rubio, l’association rêvée au poste 1

Aux côtés de Darius Garland, le retour de Ricky Rubio va aussi faire beaucoup de bien à ces Cavs.

« C’est tellement bon d’avoir Ricky de retour. En dehors du terrain, c’est un type formidable. C’était en quelque sorte notre « Glue Guy », celui qui nous permettait de rester soudés. Il est arrivé avec une attitude positive tous les jours, prêt à travailler. Sur le terrain, il dirigeait l’attaque et nous plaçait là où nous devions être ».

Dans la peinture, Robin Lopez sera la principale arrivée la saison prochaine du côté de Cleveland. La raquette des Cavs était déjà parée, la voilà dotée d’un nouveau profil… atypique.

« Je suis heureux de l’arrivée de Robin. Je le connais pour l’avoir affronté sur le terrain. C’est un mec super. Les frères Lopez ensemble, au-delà des chamailleries sur les médias sociaux, ce sont des gars top. Surtout pour avoir dû défendre sur Robin, c’est un grand joueur. C’est le capitaine Crochet (rires). Il a le meilleur hook de la ligue ».