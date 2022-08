Programme du soir | La France monte en gamme face à l’Italie

Après les Pays-Bas, la France va ainsi connaître une double confrontation face à l’Italie, ce vendredi soir à Bologne puis mardi à Montpellier. De quoi bien tester la défense tricolore, notamment au large…

« On serait bien inspirés de progresser dans ce domaine » confirme Vincent Collet. « L’opposition c’est ce qui te permet d’élever ton niveau. On a toujours la volonté en préparation de jouer contre de fortes équipes. Nous avons eu des oppositions contre l’Espagne par le passé, la Serbie. L’Italie est une équipe de très bon calibre et a la particularité de nous poser des problèmes puisqu’elle oblige nos joueurs de grande taille à défendre quasiment comme des 4. »

Rendez-vous à 20h30, sur beIN Sports 1, pour voir Rudy Gobert et les Bleus face à la troupe de Danilo Gallinari.