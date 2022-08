Des regrets plein la tête, Greg Oden imagine le joueur qu’il aurait été dans la NBA d’aujourd’hui

Considéré comme l’un des plus gros « What if » de l’histoire, Greg Oden n’a malheureusement pu disputer que 114 matchs dans la ligue entre 2007 et 2014 (105 en saison régulière et 9 en playoffs).

La faute à sa fragilité physique, qui l’a constamment plombé au cours de sa carrière, entre Portland puis Miami.

« Au fil des années, j’étais vraiment très inquiet pour mes genoux. Je dirais même que je l’étais trop », confie le premier choix de la Draft 2007, choisi devant un certain Kevin Durant. « J’ai subi plus de cinq opérations au genou et certaines étaient assez sérieuses. J’ai essayé de revenir, mais mes genoux ne pouvaient pas le supporter et j’ai finalement laissé ça derrière moi. »

Un trio talentueux, mais malchanceux

Actuellement de passage en Grèce, le président des opérations basket de l’université de Butler (par laquelle sont passés Gordon Hayward et Brad Stevens) en a également profité pour revenir sur ses années aux Blazers.

Où il a notamment côtoyé LaMarcus Aldridge et Brandon Roy, un autre joueur fauché par les blessures…

« Si nous avions tous été en bonne santé, peut-être que les résultats auraient été différents et que les choix [des Blazers] à la Draft aussi », souligne d’ailleurs l’ancien pivot, aujourd’hui âgé de « seulement » 34 ans. « LaMarcus [Aldridge] et Brandon [Roy] étaient extrêmement talentueux à notre époque. En Grèce, j’ai aussi revu Rudy Fernandez et nous nous sommes remémorés notre passage à Portland. Tous étaient extrêmement talentueux, mais ils étaient encore de meilleures personnes en dehors du terrain. »

Pour la petite anecdote, entre 2008 et 2010, notons que le trio Roy/Aldridge/Oden a pu être aligné à 80 reprises par Nate McMillan, permettant à Portland d’afficher un (solide) bilan de 53 victoires et 27 défaites.

Sa plus belle année ? L’université

De quoi donner des regrets aux fans de la franchise, mais aussi aux dirigeants et joueurs de l’époque. Comme Greg Oden bien sûr, qui tournait à 9.4 points, 7.3 rebonds et 1.4 contre de moyenne dans l’Oregon…

« Il y a eu certains moments en NBA où j’ai commencé à découvrir ce que pouvait être mon ‘prime’. Ensuite, la blessure qui a détruit mon genou est survenue et je n’ai jamais pu être le joueur que je commençais à devenir lors de mes deuxième et troisième saisons à Portland. Avec le recul, je dirais que l’apogée de ma carrière était probablement mon année à l’université », admet-il ainsi.

En 2006/07, Greg Oden a effectivement joué pour la fac’ d’Ohio State, où il a affiché 15.7 points, 9.6 rebonds et 3.3 contres de moyenne. Des performances qui lui ont donc valu d’être le premier joueur sélectionné à la Draft 2007.

Justement, Greg Oden —qui reconnaît qu’il aurait « vraiment adoré jouer avec Damian Lillard »— a également été invité à spéculer sur le joueur qu’il aurait pu être, s’il était resté en bonne santé sur la durée et s’il avait joué dans la NBA actuelle.

« Un Greg Oden en bonne santé serait un joueur correct et régulier ! Voilà comment je vois les choses. Mais ça ne s’est jamais produit, à cause de mes blessures », livre-t-il dans un premier temps, avant de poursuivre. « [Aujourd’hui], j’aurais dû étendre mon jeu dans de nombreux domaines et j’aurais davantage travaillé sur mon maniement du ballon ainsi que sur mon shoot à 3-pts, car tous les grands shootent de loin maintenant. »