Les Bucks se parent de violet pour leur maillot « Classic Edition »

Les différentes équipes de la ligue continuent de dévoiler au fil des jours leurs différents maillots, notamment les « Classic Edition ». Aujourd’hui, c’est au tour des Bucks de mettre à l’honneur le leur.

Pour leur 55e anniversaire, ils ont ainsi opté pour une tunique violette (et verte), portée par la franchise sur la deuxième moitié des années 1990 et sur la première moitié des années 2000. Plus précisément entre 1994 et 2006.

À une époque où des joueurs comme Ray Allen, Michael Redd, Glenn Robinson, Sam Cassell ou encore Vin Baker ont brillé à Milwaukee. Certains fans historiques apprécieront !