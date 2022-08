Stephen Silas s’attend à retrouver un Jalen Green plus puissant

En finissant la saison régulière sur une série de cinq matches de suite à plus de 30 unités et avec 29.3 points de moyenne sur les sept dernières rencontres, Jalen Green a aiguisé l’appétit des observateurs et des fans de Houston.

Tout le monde va logiquement espérer revoir ce niveau de performance en 2022/23 de la part du deuxième choix de la Draft 2021. De son côté, Stephen Silas est surtout attentif à l’aspect physique de l’arrière.

« L’important pour lui, cet été, c’est son corps », explique le coach à Rockets Wire. « Il a été assidu dans la salle de musculation. Il n’a pas pris beaucoup de poids, mais il semble bien plus puissant. On le voit quand il fait ses exercices. Il est plus stable, plus puissant. Il peut prendre un coup et finir tout de même. »

Joueur très explosif, Jalen Green est un poids plume, avec ses 80 kilos annoncés sur la balance lors de sa première saison. Il n’aura nul besoin, comme Stephen Silas le souligne, de prendre énormément de masse car, après tout, un Stephen Curry n’affiche que trois kilos de plus.

Néanmoins, il doit effectivement gagner en puissance pour mieux résister aux chocs.

« Il est tellement rapide, il fait déjà partie des meilleurs joueurs de la ligue en termes d’explosivité », poursuit Stephen Silas. « Le résultat de son travail en salle de musculation, c’est qu’il va franchir un palier. J’ai déjà observé ça chez d’autres joueurs. Leurs corps changent, ils deviennent plus forts, plus réguliers. Grâce à ce travail estival, durant la saison, il pourra encaisser les coups. »